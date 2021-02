Dader moord op Eleanore kondigde steekpartij aan in filmpjes: “Als je deze gsm vindt, betekent het dat ik dood ben en zij ook”

Herentals -

In vier filmpjes op zijn gsm kondigde Babur Yoldash op 13 maart 2018 aan dat hij drie mensen zou vermoorden: zijn vriendin Eleanore De Strijcker, de man van 59 op wie ze verliefd was geworden en hijzelf. “Dat ze me zo achterlaat, kan ik niet aanvaarden”, zegt hij in de camera. Erna hoor je dat hij een mes aan het wetten is.