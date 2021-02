BOS+ en H.Essers bereiken akkoord: transportbedrijf mag nog laatste keer bos kappen

Transportbedrijf H.Essers en milieubeweging BOS+ hebben een akkoord gesloten om juridische geschillen over ontbossing te stoppen. Er is afgesproken dat BOS+ zich niet langer verzet tegen de kap van 9 hectare bos in Genk. In ruil zal H.Essers elders 17,1 hectare aanplanten en verder geen grote stukken bos in Vlaanderen meer kappen.

De strijd tussen de milieuvereniging en het transportbedrijf was al jaren aan de gang, te beginnen met een discussie over het Ferrarisbos in Wilrijk waar H.Essers in 2013 een deel van kapte. Later volgden conflicten over uitbreidingsplannen van het bedrijf in Genk.

Strijdbijl begraven

De juridische strijdbijl wordt nu begraven, en na de kap van het stuk bos op industriegrond in de Woudstraat in Genk engageert H.Essers zich om ook die andere bijl te begraven.

Alleen voor kleine stukjes bos laat het akkoord nog een opening. “Het moet praktisch haalbaar blijven. Als ze bijvoorbeeld 3 hectare grond kopen en daar een hoekje bos is met een paar honderd vierkante meter bomen, kan het nog. Het gaat om een kleine manoeuvreerruimte”, zegt directeur Bert De Somviele van BOS+.