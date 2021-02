Intern VN-rapport: “Noord-Koreaanse hackers stalen miljoenen voor kernprogramma”

In 2020 hebben Noord-Koreaanse hackers miljoenen dollar gestolen om het nucleaire en ballistische programma van het land te financieren. Dat staat in een intern rapport van de Verenigde Naties, dat media zoals de Amerikaanse zender CNN en het Duitse persagentschap DPA konden inkijken.

Het document beschuldigt het regime van Kim Jong-un van “operaties tegen financiële instellingen en wisselkantoren van virtuele munten” om te betalen voor wapens en om de economie van Noord-Korea boven water te houden. Volgens één VN-land, dat niet bij naam wordt genoemd, zouden de hackers voor 316 miljoen dollar aan virtuele activa hebben gestolen tussen 2019 en november 2020, bericht CNN.

De hacking zou direct gelinkt zijn aan de Noord-Koreaanse inlichtingendiensten. De hackers voerden ook aanvallen uit op bedrijven in de defensie-industrie.

Pyongyang heeft “de nucleaire en ballistische raketprogramma’s behouden en ontwikkeld, in overtreding met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad”, staat nog in het rapport van een panel van VN-experten. Hoewel er tijdens 2020 geen nucleaire of ballistische rakettesten zijn geregistreerd, produceerde Noord-Korea nog steeds splijtstof, hield het nucleaire faciliteiten in gebruik en voerde het upgrades uit aan de infrastructuur voor ballistische raketten. Nog volgens het document bleef Noord-Korea materiaal en technologie in andere landen zoeken.

Het rapport bestaat uit informatie van VN-lidstaten, inlichtingendiensten, media, mensen die het land zijn ontvlucht.