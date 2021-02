Dramatische jaarrekening voor Anderlecht: verlies van 36,4 miljoen euro, schuldenberg stijgt tot 116,7 miljoen

Anderlecht heeft vorig seizoen een recordverlies geleden van 36,4 miljoen euro, nooit in de Belgische voetbalgeschiedenis deed een club het slechter. Dit leidde er ook toe dat de paars-witte schuldenberg intussen aangegroeid is tot 116,7 miljoen euro.

Niets dan rode cijfers in de jaarrekening die Anderlecht zopas heeft neergelegd bij de Nationale Bank van het seizoen 2019-2020. Dit had al voor 31 december moeten gebeuren, geen wonder dat het wat langer gewacht heeft om met dit dramatische rapport naar buiten te komen.

De inkomsten van Anderlecht groeiden lichtjes tot 89 miljoen euro (+6%), vooral dankzij de uitgaande transfers (onder anderen Dendoncker, Bornauw en Santini), die 37,4 miljoen euro in het laatje brachten. Dat was zes miljoen euro meer dan in 2019-2020.

12% meer kosten gemaakt

Maar de kosten zijn nog sneller toegenomen, tot 122,4 miljoen euro (+12%). Nochtans maakte paars-wit zich sterk dat het fors zou gaan besparen, maar dat blijkt (voorlopig) dus nog niet het geval te zijn. Integendeel. Grootste boosdoener zijn de loonkosten (van spelers en de rest van het personeel) die vorig seizoen aangroeiden tot 58 miljoen euro, een stijging van 10,7 miljoen euro ten opzichte van 2018-2019. En dat in een seizoen waarin Anderlecht toch niet meteen veel winstpremies moest uitbetalen: Het speelde geen Europees voetbal en het stond bij het stilleggen van de competitie pas op de achtste plaats. Ter vergelijking: Club Brugge gaf slechts 46,3 miljoen euro uit. De diensten en diverse goederen (met daarbij makelaarskosten, reiskosten, onderhoud van de terreinen…) bleven stabiel op 37,5 miljoen euro. Van de besparing op de transfermarkt was vorig seizoen ook weinig te merken: Anderlecht spendeerde 22,5 miljoen euro aan inkomende transfers.

De club Anderlecht heeft aardig wat openstaande leningen staan bij Marc Coucke. Foto: BELGA

Om de enorme krater (een bedrijfsverlies van 33,5 miljoen euro) die zo werd geslagen dicht te rijden, zag Anderlecht zich genoodzaakt om nieuwe schulden te maken. De totale schuldenberg groeide zo aan van 94,9 naar 116,7 miljoen euro. Het was opnieuw Marc Coucke die zich genoodzaakt zag om 24,8 miljoen euro extra in de club te pompen. Maar hij heeft dat gedaan in de vorm van een lening, wat wil zeggen dat hij zijn geld nog terug wil. Ter vergelijking: Paul Gheysens doet dit bij Antwerp in de vorm van kapitaal, waardoor hij dat geld later niet kan terugvragen. Naast het totaal van 47,4 miljoen euro schulden aan Coucke, heeft Anderlecht ook nog 16,8 miljoen euro aan leningen lopen bij de bank. En geld lenen kost ook geld: vorig seizoen moest Anderlecht maar liefst 1,9 miljoen euro aan interesten betalen.

Zo kwam het totaalverlies voor de Brusselaars dus uit op 36,4 miljoen euro: nooit dook een Belgische club dieper in het rood. Geluk bij een ongeluk voor Anderlecht is dat de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat de voorwaarden van de Financial Fair Play enorm zijn teruggeschroefd en dat er geen beperking meer is hoeveel kapitaal er in de club gepompt mag worden. Was dat niet het geval, dan had paars-wit nu een flagrante FFP-overtreding (met bijhorend puntenverlies) aan zijn broek.

Ook dit seizoen geen beterschap

Schrikwekkend is ook dat Anderlecht in de toelichting aangeeft dat er in 2020-2021 niet meteen veel beterschap moet verwacht worden: “De gevolgen van de Covid-19-crisis blijven ook in het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021 nazinderen en hebben zowel impact op de opbrengsten als de kosten.” Paars wit-rekent op minder opbrengsten uit commerciële activiteiten, catering en merchandising en een daling van de sponsorinkomsten. Als maatregel werd de betaling van belastingen en sociale lasten uitgesteld. Maar dat zal dus vroeg of laat ook betaald moeten worden. Anderlecht zit dus nog steeds in een vicieuze cirkel, waar het niet snel uit zal raken. Enkel Champions League-deelname of een paar transfers van meer dan twintig miljoen zouden hierin grondig verandering kunnen brengen.