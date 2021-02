Grondwaterreserves aangevuld door overvloedige regenval van de afgelopen weken

De recentste metingen en modelberekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat het ondiepe grondwater in Vlaanderen de voorbije weken is aangevuld. “Het merendeel van de meetlocaties (65 procent) toont een normale tot zeer hoge grondwaterstand voor de tijd van het jaar”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij maandag in een persbericht.

Het herstel in januari is te danken aan een combinatie van overvloedige regenval met de sowieso meer geringe verdamping gedurende het winterseizoen. Afgelopen maand viel er in Vlaanderen meer neerslag dan normaal (113,1 mm tegenover 75,5 mm gemiddeld), waardoor de grondwaterreserves in 65 procent van de meetlocaties opnieuw op peil zijn.

Toch zijn er nog verschillende locaties waar het grondwaterpeil nog steeds laag tot zeer laag blijft. Dat is het geval in 35 procent van de locaties, die zich hoofdzakelijk in het oosten van Vlaanderen situeren. Dat is een flinke daling in vergelijking met begin januari toen het grondwaterpeil nog op 85 procent van de meetlocaties zeer laag (65 procent) tot laag (20 procent) stond.

Volgens de VMM is de huidige situatie te vergelijken met dezelfde periode vorig jaar, toen een natte februarimaand ook voor een omslag naar hoge en zeer hoge grondwaterstanden leidde.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is opgetogen met de resultaten. “De nieuwe resultaten zijn goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Voor meer regen kan ik niet zorgen, maar mijn beleid zet wel sterk in op meer infiltratie en ontharding én minder drainage. Die zaken dragen ontegensprekelijk bij tot het aanvullen van de ondiepe grondwatertafels.”