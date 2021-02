Lichaam van 86-jarige vrouw aangetroffen in tuin van woon-zorgcentrum: “Dit is een groot drama”

Willebroek - In de tuin van het woon-zorgcentrum Ten Weldebrouc in Willebroek is dinsdagochtend het lichaam van een 86-jarige vrouw aangetroffen. De vrouw had de instelling vanmorgen vroeg ongemerkt kunnen verlaten. Mogelijk is ze verrast door de koude en vroor ze dood.

Het was een voorbijganger die het lichaam achter een muurtje zag liggen en alarm sloeg. De medische diensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

“Dit is een groot drama”, reageert burgemeester Eddy Bevers (N-VA). “We onderzoeken nu wat er gebeurd is en hoe de vrouw het woon-zorgcentrum kon verlaten. Tijdens de nacht moet er immers een veiligheidsprocedure worden doorlopen vooraleer iemand naar buiten kan.”

In het woon-zorgcentrum is iedereen aangeslagen. De vrouw verbleef al geruime tijd in Ten Weldebrouc. Ze zou de instelling in nachtkleding hebben verlaten. De politie is een onderzoek gestart. Ook het gerechtelijk labo stapte af voor een onderzoek.