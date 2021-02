Dertiger krijgt 5 jaar cel voor kindermishandeling: man was al eens veroordeeld voor mishandeling ander kind

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een dertiger uit Turnhout tot een gevangenisstraf van 5 jaar veroordeeld voor kindermishandeling. Het slachtoffer was het zoontje van de vriendin van de man.

Het jongetje was op het moment van de feiten 3 jaar. Zowel in mei 2017 als in februari 2018 werd het kind binnengebracht op de spoedafdeling van een ziekenhuis. Hij vertoonde verscheidene verwondingen en had wurgsporen in de hals. Ook op school werden vaak blauwe plekken opgemerkt bij het kind.

De moeder en stiefvader van het jongetje beweerden telkens dat het kind was gevallen, maar volgens deskundigen waren de verwondingen het gevolg van opzettelijke slagen en verwondingen. Die werden volgens het onderzoek toegebracht door de stiefvader. De dertiger werd in 2013 al eens tot een gevangenisstraf van 7 jaar veroordeeld voor mishandeling van een ander kindje.