Pijl die Bjorn (28) doorboorde haalde bijna 400 km/u, maar hij was niet op slag dood: “Hij zal het dus beseft hebben”

Op het assisenproces rond de ‘kruisboogmoord’ heeft wapendeskundige Eric De Durpel uitvoerig aan de jury gedemonstreerd hoeveel moeite Jordy Vande Sompele (26) moest doen om zijn wapen schietklaar te maken. De afgeschoten pijl haalde volgens hem een snelheid van bijna 400 km per uur. “Na het schot was Bjorn De Vrieze nog even bij bewustzijn. Hij zal het dus ook beseft hebben”, zegt wetsdokter Geert Van Parys.