WHO-experten: “Geen aanwijzingen dat virus voor december 2019 in Wuhan circuleerde”

Er zijn geen aanwijzingen dat het coronavirus voor december 2019 al de ronde deed in de Chinese stad Wuhan. Dat is een van de bevindingen van de Chinese experts en hun collega’s van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die de voorbije weken onderzoek voerden naar de oorsprong van het virus dat, na de ontdekking van de eerste gevallen in december 2019, tot een wereldwijde pandemie geleid heeft.

De voorlopige resultaten van het onderzoek werden voorgesteld door Liang Wannian, hoofd van de delegatie van Chinese wetenschappers, en Peter Ben Embarek, hoofd van de WHO-experts.

Liang kwam als eerste aan het woord, en zijn uitspraken volgden de lijn die Peking de afgelopen maanden aangehouden heeft: de inspanningen om de oorsprong van het coronavirus te vinden moeten zich niet beperken tot China. Behalve Liang wees ook Embarek erop dat het er niet op lijkt dat het virus al in Wuhan rondging voor eind 2019.

De Chinese onderzoeker wees er voorts op dat het dier dat aan de oorsprong ligt, nog niet gevonden is. Liang zei dat het waarschijnlijk is dat het virus werd overgedragen van een dier op de mens, maar dat dat dier dus nog niet gevonden is.

Ook Embarek zei dat er nog geen diersoort aan te wijzen is als “natuurlijk reservoir” voor het virus. In meerdere delen van het land werden testen gedaan bij verschillende diersoorten, maar die leverden dus nog geen uitsluitsel op. De werkzaamheden van de WHO-experts zitten erop, na vier weken in Wuhan.