Amerikaans parlementslid overleden na coronabesmetting

Ron Wright, een Republikeins lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is overleden nadat hij enkele weken geleden positief was getest op het coronavirus. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

Het Congreslid uit Texas kampte ook met longkanker. Aanvankelijk verklaarde hij milde symptomen van Covid-19 te hebben en gewoon van thuis uit verder te werken, maar hij moest twee weken geleden toch in het ziekenhuis worden opgenomen samen met zijn vrouw. Hij werd 67 jaar.

Wright kwam in 2019 in het Huis van Afgevaardigden als opvolger van Joe Barton, die met pensioen ging. Hij is het eerste zetelende Congreslid dat aan Covid-19 is overleden. Eind december was een pas verkozen partijgenoot, de 41-jarige Luke Letlow, overleden voor hij zijn functie in het Huis van Afgevaardigden kon opnemen. Zijn zetel moest gevuld worden met een speciale verkiezing.

Ook om Wrights zetel te vullen, zal nu een speciale verkiezing georganiseerd worden waarin zowel Republikeinen als Democraten zich kandidaat kunnen stellen. Dat nieuws komt net op dezelfde dag als het bericht dat alle Congreszetels gevuld waren geraakt.

Democrate geeft verlies toe

Zowat drie maanden na de Amerikaanse Congresverkiezingen, was maandag het laatste zitje in het parlement toegewezen. De Republikeinse kandidate Claudia Tenney is uitgeroepen tot overwinnaar in een kiesdistrict in de staat New York, waardoor ze in het Huis van Afgevaardigden mag gaan zetelen.

De Democraat Anthony Brindisi, die tot nu toe in het Huis zetelde, heeft zijn nederlaag toegegeven. “Het is tijd om de bladzijde van deze verkiezingen om te slaan en om een meer verenigd land voor onze kinderen op te bouwen”, zo verklaarde hij maandag op Twitter.

De verkiezingen in het 22ste Congresdistrict van New York waren uitgedraaid op een nek-aan-nekrace. Brindisi verloor met een verschil van slechts 109 stemmen van Tenney. De Democraat was naar de rechtbank gestapt omdat er volgens hem onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij de verkiezingen. Maar na een onderzoek van drie maanden had een rechter van het Hooggerechtshof vrijdag geoordeeld dat de geldig uitgebrachte stemmen wel degelijk een nipte overwinning voor Tenney opleveren.