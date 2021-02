Zoo haalt pinguïns binnen ... omdat het “te koud” is

Het is een hardnekkig misverstand dat alle pinguïnsoorten in het wild in de kou leven. Een Nederlandse zoo haalt nu zelfs vijftien pinguïns naar binnen vanwege langdurige kou in combinatie met stevige nachtvorst.

In de Arnhemse dierentuin Koninklijke Burgers’ Zoo leeft een kolonie zwartvoetpinguïns. De vogels leven normaal langs de kusten van Zuid-Afrika en Namibië en zijn deze extreme winterse omstandigheden niet gewend. Vijftien diertjes in de kolonie hebben geen eigen rotshol ter beschikking en zijn nu dus gevangen om ze elders in het park bij de warme kachel te laten verblijven tot de kou voorbij is.

“In de kolonie zwartvoetpinguïns vormen de volwassen vogels in principe paartjes voor het leven, die gezamenlijk broeden in een rotshol en dit ook verdedigen richting nieuwkomers. Jonge en andere partnerloze dieren hebben meestal wat geduld nodig voor ze erin slagen een partner én rotshol te bemachtigen”, meldt de dierentuin. Aangezien langdurige kou in combinatie met stevige nachtvorst wordt voorspeld, haalt Burgers’ Zoo de vijftien jonge en partnerloze vogels daarom naar binnen.

Evenaar

De meeste wetenschappers onderscheiden zeventien pinguïnsoorten die op het zuidelijk halfrond leven. Het is echter een mythe dat alle soorten in koude gebieden leven. De meest noordelijke pinguïnsoort leeft zelfs bijna op de evenaar op de Galapagoseilanden.

Zeven soorten leven in of rond Antarctica, maar ook enkele van die soorten trekken in het koudste jaargetijde iets meer naar het noorden naar omliggende eilanden. Slechts drie à vier soorten leven permanent op het koude Antarctica. Eén ervan is de bekende keizerspinguïn.