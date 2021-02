Nieuwe studie toont aan: kinderdagverblijven zijn geen motor van coronabesmettingen

Baby’s en peuters die tijdens de eerste lockdown in Frankrijk in een aantal kinderdagverblijven werden opgevangen, zijn daar maar zelden besmet met het coronavirus. Dat toont een nieuwe studie aan die maandag in The Lancet, Child & Adolescent Health verschenen is.

Aan het onderzoek namen 327 kinderen deel die tussen de vijf maanden en vier jaar oud zijn. Ze verbleven in 22 kinderdagverblijven tijdens de nationale sluiting van Frankrijk tussen 15 maart en 9 mei 2020. De meeste kinderdagverblijven en scholen waren gesloten, en slechts enkele bleven open voor kinderen van mensen die in de zorg werkten. Eén à twee maanden nadat de beperkingen waren opgeheven, werden monsters genomen.

3,7 procent positief

In totaal testten slechts 14 van de 327 kinderen - zo’n 3,7 procent - positief en 14 oppassers (zo’n 6,8 procent) op antilichamen van het coronavirus. Bij een volwassen controlegroep was 5 procent positief. Het verschil tussen het personeel en de controlegroep bleek statistisch niet significant.

Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 55 procent van de kinderen die positief testten op antilichamen, minstens één ouder had die ook positief was getest. De positieve tests waren verspreid over 13 verschillende crèches.

LEES OOK. WHO-experten: “Geen aanwijzingen dat virus voor december 2019 in Wuhan circuleerde”

De auteurs van de studie concluderen dat de meeste kinderen het virus waarschijnlijk opliepen van een volwassen lid van het huishouden dat eerder al het virus had. “Onze resultaten suggereren dat jonge kinderen eerder thuis COVID-19 oplopen dan in een kinderdagverblijf”, zei hoofdauteur dokter Camille Aupiais, verbonden aan het Jean-Verdierziekenhuis in Parijs. “Het belangrijkste criterium is een ??vermoedelijk of bevestigd geval bij een volwassen lid van het huishouden. Verder onderzoek is nodig om de rol van jonge kinderen bij overdracht door de gemeenschap volledig te begrijpen. “

Eerdere onderzoeken naar de griep hadden aangetoond dat kinderen vaak een belangrijke bijdrage leverden aan de verspreiding van luchtwegaandoeningen, maar de bevindingen van deze laatste studie suggereren dat jonge kinderen SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, niet lijken te verspreiden.

Het nieuws is geruststellend voor ouders en voor het personeel in de kinderopvang. Toch waarschuwen de onderzoekers ervoor dat de nieuwe varianten - die mogelijk besmettelijker zijn voor kinderen - niet werden onderzocht in deze studie.