Tabaksbedrijf krijgt boete van 120.000 euro voor verdoken reclame: “Dit is te gek voor woorden”

Kruishoutem - Het tabaksbedrijf nv Flandria Tobaccos uit Kruishoutem is veroordeeld tot een fikse boete wegens verdoken reclame. Ook twee vertegenwoordigers en de overkoepelende holding werden beboet.

De strafrechter in Oudenaarde heeft Flandria Tobaccos veroordeeld tot een boete van 120.000 euro. Twee vertegenwoordigers en de overkoepelende holding kregen elk een boete van 80.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Het familiebedrijf, gespecialiseerd in het kweken en verkopen van tabak, kwam in de greep van het gerecht na een controle in 2017 door de FOD Volksgezondheid. Bij die controle werden inbreuken tegen het verbod op tabaksreclame vastgesteld. “Op grote schaal werden verboden reclametechnieken toegepast. Op verschillende producten werden kortingen aangeboden en sommige tabakswaren werden ook onwettig laag geprijsd”, zei parketmagistraat Lientje Van den Steen.

“Slachtoffer van valse advocaat”

Het bedrijf kreeg aanvankelijk een administratieve boete van 120.000 euro, nadien gereduceerd tot een minnelijke schikking van 60.000 euro. Maar in beide gevallen weigerde het bedrijf die te betalen. Die weigering resulteerde tot een dagvaarding voor de correctionele rechtbank. “Dit is te gek voor woorden”, aldus de verdediging, die voor de vrijspraak ging. “Onze cliënten gingen nooit eerder in de fout, terwijl de tabakswetgeving nochtans heel erg streng is. Bovendien zijn ze het slachtoffer van een raadgever die zich valselijk voor advocaat uitgaf.”