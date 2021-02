Hij is al 100 jaar oud, maar nu pas komt deze Duitse concentratiekampbewaker voor de rechter. “Gerechtigheid heeft geen vervaldatum”

Het Duitse parket sleept een 100-jarige man voor de rechter voor de oorlogsmisdaden waar hij zich tussen 1942 en 1945 medeplichtig aan gemaakt zou hebben als bewaker in het concentratiekamp van Sachsenhausen. Het gaat om 3.518 overlijdens. Ook een 95-jarige vrouw wordt om gelijkaardige redenen aangeklaagd. Het oorlogsverleden is duidelijk nog niet verteerd in Duitsland.