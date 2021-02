Werkstraf voor man (26) die agent opzettelijk aanrijdt

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 26-jarige man schuldig bevonden aan het opzettelijk aanrijden van een agent na een huiszoeking. De man ontkende de aanrijding, hij werd vervolgd voor een poging doodslag en krijgt nu een werkstraf van 150 uur.

De man kreeg op 6 november 2019 een team van de federale politie over de vloer voor een huiszoeking. Tijdens de huiszoeking kregen de agenten de nodige verwensingen naar het hoofd geslingerd, ze waren ‘honden’, ‘hoeren’ en men vroeg zich af en ze niets beters te doen hadden. Aan het einde van de huiszoeking wilde de man, die zeer geagiteerd was door het gebeuren, wegrijden met de wagen die op de oprit stond. Met hoge snelheid reed hij achteruit, waardoor hij één van de agenten raakte. Die kon nog net wegspringen maar werd wel geraakt door de achteruitkijkspiegel aan de arm en hand. Het parket vroeg 3 jaar cel, eventueel met probatie-uitstel.

De man ontkent dat hij de agent aanreed. “Er was een enorm machtsvertoon van agenten, hij wilde de plaats verlaten en heeft niet gemerkt dat hij iemand zou hebben geraakt”, sprak zijn advocate. “De zussen van de man filmden alles, op die camerabeelden is ook geen aanrijding te zien. Hij heeft dus geen handeling gesteld die kan leiden tot de dood, dus ik vraag de vrijspraak. Indien u toch meent dat hij de man raakte, vraag ik een herkwalificatie naar onopzettelijke slagen en verwondingen en dan lijkt een werkstraf me gepast.” De rechtbank volgde die redenering en gaf de man een werkstraf van 150 uur.

De agent die werd aangereden kreeg een schadevergoeding van 750 euro. “Deze man wist dat er heel veel agenten rond zijn voertuig stonden, ze waren immers aan het inpakken. Als je dan volle vaart achteruit rijdt, dan kan het je geen barst schelen of je iemand raakt of niet”, klonk het bij zijn advocaat.