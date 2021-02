NMBS houdt voet bij stuk: loketten in 44 stations onherroepelijk dicht

De NMBS houdt voet bij stuk: eind dit jaar gaan in 44 stations de loketten onherroepelijk dicht. Wel wil het bedrijf praten met de lokale besturen om op termijn andere activiteiten toe te laten in de stations. Er komt ook extra telefonische hulp voor wie niet overweg kan met de ticketautomaten.

De NMBS is niet van plan haar beslissing terug te draaien om in 44 stations eind dit jaar de loketten te sluiten. Wel gaat het bedrijf met de betrokken gemeentes overleggen hoe het in die stations “menselijke aanwezigheid” kan behouden. Dat heeft Marc Huybrechts, directeur marketing & sales, dinsdagmorgen gezegd na de raad van bestuur van de NMBS. Er komt een oproep om voor elk van de 44 stations een project op maat te vinden. Dat kunnen commerciële initiatieven zijn – in 5 van de 44 stations is dat al het geval – maar de NMBS mikt vooral op socio-culturele activiteiten. Bij “niet-winstgevende activiteiten” zal de NMBS alleen de werkelijke beheers- en exploitatiekosten aanrekenen voor de gebruikte stationsruimte. Op termijn kan dit model ook naar andere stations uitgebreid worden.

De NMBS wijst erop dat er in vergelijking met onze buurlanden nog heel veel stations zijn met loketten en blijft de keuze om die te sluiten dus verdedigbaar vinden. Wel belooft het bedrijf om in ieder station minstens één ticketautomaat te plaatsen. Wie problemen heeft om die te bedienen, zal telefonisch hulp kunnen vragen. “Een callcentermedewerker zal zelfs alle stappen kunnen overnemen, zodat de reiziger enkel nog hoeft te betalen”, zegt Marc Huybrechts. Hij belooft dat die assistentie dagelijks tussen 7 en 20.30 uur zal kunnen. De NMBS bekijkt ook om zaken die voorlopig enkel aan het loket kunnen, zoals het aanvragen van nieuwe abonnementen, op termijn ook digitaal, telefonisch of via een externe partner als Bpost mogelijk te maken.

De NMBS belooft dat er ook in de toekomst in die 44 stations minstens één keer per dag iemand van het bedrijf aanwezig zal zijn. Dat kan bewaking of kuisploeg zijn, maar ook iemand die minder mobiele reizigers assisteert bij het in- en uitstappen. Ook de openingsuren van de wachtruimte in de getroffen stations zullen uitgebreid worden.