Steven Van Gucht: “Meestal niet nodig om hele klas of school te sluiten”

In de meeste gevallen is het niet nodig om de volledige klas of school in quarantaine te plaatsen. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht dinsdag gezegd op de persconferentie van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum. “Vaak volstaat het om enkel de leerlingen met een hoogrisicocontact op te sporen”, aldus Van Gucht.

“België is erin geslaagd om de scholen dit jaar grotendeels open te houden. Dit in tegenstelling tot onze buurlanden. Dat mogen we dan ook een succes noemen”, stak Van Gucht van wal. Hij beklemtoonde dat het daarbij belangrijk is om kort op de bal te spelen wanneer er op school besmettingen worden geconstateerd. “Maar het is meestal niet nodig om de hele klas of school te sluiten”, aldus Van Gucht, ook niet als het om de meer besmettelijke Britse variant gaat.

Sciensano onderscheidt drie grote lijnen bij de aanpak van coronabesmettingen op school. Als een kind ziek is en symptomen van COVID-19 vertoont, dan moet het thuis blijven en dienen de ouders de huisarts te contacteren voor een test. Kinderen jonger dan zes jaar moeten bij milde klachten niet altijd getest worden. Die quarantaine duurt tot tien dagen na het begin van de symptomen.

Als er een vermoeden is van een besmetting bij een gezinslid, dan moet het kind thuisblijven. Als de test negatief blijkt, mag het kind terug naar school. Is de test positief dan wordt het kind als hoogrisicocontact beschouwd en duurt de quarantaine tot tien dagen na het laatste risicocontact. Aangezien isolatie in vele gevallen niet mogelijk is, moet het kind in dat geval dus in totaal twintig dagen quarantaine respecteren (de tien dagen die de besmette persoon moet respecteren + de tien dagen na het laatste hoogrisicocontact). Mits een negatieve test van de huisgenoot op dag zeven kan dat teruggebracht worden naar zeventien dagen. Van Gucht erkent dat dit een lange periode is, maar onderstreept dat het “een belangrijke daad van solidariteit naar de rest van de school” is.

Indien het kind ouder is dan zes jaar en in contact is gekomen met een COVID-patiënt, wordt het automatisch beschouwd als een hoogrisicocontact. Daardoor dient het een test te laten afnemen en tien dagen in quarantaine te gaan. Als het kind ook zelf positief test, moeten ook de andere huisgenoten thuisblijven en getest worden. In het geval van een laagrisicocontact mag het kind nog naar school gaan, maar mag het tijdelijk niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.

Deze maatregelen moeten er mee voor zorgen dat een algemene sluiting van bepaalde klassen of scholen in de meeste gevallen vermeden kan worden. Een volledige sluiting is enkel aangewezen als er meerdere besmettingen worden geconstateerd of als er onduidelijkheid is wie er als hoogrisicocontact kan worden beschouwd omdat er meerdere contacten zijn geweest tussen verschillende klassen. De beslissing over een eventuele sluiting wordt genomen in samenspraak met de gezondheidsinspecteur. Van Gucht benadrukt ook nog dat de klas of school pas de deuren moet sluiten als de resultaten van de testen bekend zijn.