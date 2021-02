Blessuregolf bij Real Madrid: Zidane houdt slechts 11 veldspelers uit A-kern over

Eden Hazard viel vorige week uit met een spierblessure op training en komt geen gezelschap te kort in de ziekenboeg van Real Madrid. De situatie is zo erg dat de amper negentienkoppige selectie voor de competitiematch tegen Getafe slechts elf veldspelers bevat die vast tot de A-kern behoren.

Wat is er in godsnaam aan de hand bij Real Madrid? De spelers vallen dit seizoen als vliegen.



Rode Duivel Eden Hazard is sinds vorige week enkele weken out met een spierblessure, maar ook andere sterkhouders als Sergio Ramos, Toni Kroos en Fede Valverde zijn geblesseerd. Daarnaast ontbreken ook Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Alvaro Odriozola, Eder Militao en Rodrygo Goes met fysieke problemen.

De situatie is zo erg dat coach Zinédine Zidane in plaats van de toegestane 23 spelers slechts 19 man opnam in zijn selectie voor de competitiewedstrijd tegen Getafe vanavond (21 uur). Die bevat slechts elf veldspelers die vast tot de A-kern behoren. Onder de negentien spelers bevinden zich dan nog eens drie doelmannen en zeven jongeren. Thibaut Courtois is er wel bij.

Voor enkele talenten uit de B-ploeg wordt het een unieke gelegenheid om zich te manifesteren als ze op het veld mogen komen: linkervleugelverdediger Miguel Gutierrez (19), centrale verdediger Victor Chust (20), rechtsbuiten Marvin Park (20), middenvelder Antonio Blanco (20) en rechtsbuiten Sergio Arribas (19).

In de vorige competitiewedstrijd tegen Huesca (1-2-zege) zette Zidane noodgedwongen maar zes wisselspelers op de bank.

Real Madrid verkeert in crisis. Het staat pas derde in de Primera Divisíon en verloor drie van zijn voorbije vijf wedstrijden, waaronder een nederlaag in de Spaanse Supercup en de Copa del Rey.