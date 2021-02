Advocaat van ‘femme fatale’ Kristel Appelt dient wrakingsverzoek tegen voorzitter in op assisenproces

Jan De Man, de advocaat van ‘femme fatale’ Kristel Appelt, heeft een wrakingsverzoek ingediend tegen de Leuvense assisenvoorzitter op het assisenproces. De verdediging vindt dat de jury beïnvloed is door de voorzitster. De advocaten willen de voorzitster van het proces weg. In dat geval zou het hele proces later opnieuw gedaan moeten worden. Maar mogelijk maakte advocaat De Man daarbij zélf een fout, waardoor zijn protest alsnog in de prullenmand verdwijnt.

Alles draait om een document dat dinsdagochtend per abuis werd uitgedeeld aan de volksjury. De jury kreeg niet alleen een blad met de vragen die ze moeten beantwoorden, maar daaraan was nog een tweede document vastgehecht. Dat document legde uit wat ‘Uitlokking’ is in de rechtsleer, een argument dat de advocaten van Appelt en haar compagnon Björn De Candt hebben ingeroepen.

Zo’n blad mag de jury normaal niet krijgen. Bovendien waren er aantekeningen op gemaakt. De advocaten, die het blad ook onder ogen kregen, vonden dit een poging tot beïnvloeding door het Hof. “Dit is zeer ernstig”, gaf voorzitster Veerle Aelbrecht toe.

De advocaten trokken zich daarop terug, om over de kwestie na te denken. Na vier uur overleg stapten ze om 14 uur de zittingszaal weer binnen. Ze hadden beslist dat ze de voorzitster wilden wraken. In zo’n geval moet het hele proces opnieuw gevoerd worden. “Ik heb een akte tot wraking opgesteld, die ik hier neerleg”, sprak De Man.

De voorzitster onderbrak hem onmiddellijk: “Zo’n document moet ter griffie neergelegd worden, meester. Dat kan niet ter rechtszitting worden neergelegd. We trekken ons nu terug om over uw verzoek ons te beraden.”

Mogelijk moet de voorzitster het verzoek dus naast zich neerleggen. Zo’n wrakingsverzoek kan geen tweede keer worden ingediend. Later dinsdagmiddag beslist het hof of ze zich terugtrekt, dan wel of het proces toch nog kan worden verdergezet.