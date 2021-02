Doelman Davino Verhulst zet Grieks avontuur verder en tekent nieuw contract in Athene

Doelman Davino Verhulst (32) heeft zijn contract bij het Griekse Apollon Smyrnis verlengd tot 2023. De Waaslander verhuisde in september van vorig jaar naar de Griekse hoofdstad Athene en daar zijn ze kennelijk zeer te spreken over hun doelman. Er was wel wat interesse voor Verhulst van de Jupiler Pro League maar hij heeft besloten zijn Grieks avontuur verder te zetten.