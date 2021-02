Het licht absurde oorlogje achter de uitzending van Cercle Brugge-KV Oostende: “Ze willen vermijden dat elders wat van de beker te horen of te zien is”

“Het is compleet van de pot gerukt.” Bij KV Oostende zijn ze misnoegd omdat rechtenhouder DPG, het bedrijf achter VTM, volgens hen niet wil meewerken aan een uitzending van hun achtste finale in de beker tegen Cercle Brugge, terwijl ze er zelf ook niets mee doen. Daardoor zou de fan, die wegens corona al niet naar het stadion kan, de dupe zijn en niets van de match kunnen zien. “Het komt erop neer dat ze willen vermijden dat bekervoetbal te horen of te zien is op andere kanalen dan de hunne”, zegt COO Thorsten Theys. De omkadering van de match wordt nu gedaan door regionale zender Focus/WTV, dat de wedstrijd echter… niet mag uitzenden.