Catalonië wil massaal vaccineren in stadion van FC Barcelona

De Catalaanse overheid heeft contact gelegd met FC Barcelona om het mythische stadion Camp Nou te gebruiken als vaccinatiecentrum. Een spuitje krijgen op de plek waar Lionel Messi ballen tegen de netten prikt, binnenkort kan het misschien.

In New York wordt het stadion van de Yankees gebruikt als vaccinatiecentrum. In Catalonië wil men dezelfde weg opgaan met het stadion van FC Barcelona, Camp Nou. De Catalaanse overheid is alles in gereedheid aan het brengen voor de start van de grootschalige vaccinatiecampagne tegen het coronavirus, in principe voor de zomer. Daarbij hoort de zoektocht naar geschikte locaties.

“We hebben een eerste contact gehad met Barça, we zijn namelijk geïnteresseerd in emblematische sites zoals Camp Nou of de Sagrada Familia”, aldus de directeur van het Catalaanse Departement voor Volksgezondheid, Josep Maria Argimon.

In het voetbalprogramma Onze op de tv-zender Esport3 viel te horen dat Barcelona de vraag goed heeft ontvangen, maar dat de beslissing in handen ligt van de nieuwe voorzitter. Die wordt binnenkort gekozen uit de drie overgebleven drie kandidaten, Joan Laporta, Víctor Font of Toni Freixa.