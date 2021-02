Woensdag nieuw onderwijsoverleg: bonden vragen duidelijkheid tot aan paasvakantie

Het onderwijsveld komt morgen/woensdag opnieuw samen om te overleggen hoe het verder moet na de krokusvakantie, die volgende week start. De vakbonden vragen vooral duidelijkheid over de periode tot aan de paasvakantie en zullen erop aandringen dat ook leerkrachten voorrang krijgen bij het vaccineren.

De regels in het onderwijs werden de voorbije weken al een aantal keren aangepast. Zo is er in het secundair onderwijs deze week een afkoelingsweek, waarbij leerlingen via afstandsonderwijs les krijgen. Ook de teststrategie werd aangescherpt, lagereschoolkinderen die in contact gekomen zijn met een besmet kind worden als een hoogrisicocontact beschouwd en mondmaskers zijn in het vijfde en zesde leerjaar verplicht als er een besmetting in die klas is. Leerlingen in het basisonderwijs kregen ook een vaste plaats in de klas en in de refter.

Viroloog Steven Van Gucht benadrukte dinsdag op de persconferentie van Sciensano nogmaals dat het belangrijk is om de scholen open te houden en dat er kort op de bal gespeeld moet worden als een besmetting opduikt. “Soms betekent dit dat volledige scholen getest en uit voorzorg in quarantaine geplaatst worden. Maar dat is meestal niet nodig: vaak is het voldoende om enkel de leerlingen met een hoogrisicocontact op te sporen, te testen en in quarantaine te plaatsen”, klinkt het. Hij zette de regels rond Covid-19 op school en quarantaine ook nog eens duidelijk op een rij.

Duidelijkheid

De vakbonden willen op het onderwijsoverleg woensdag alleszins antwoord op één duidelijke vraag: wat na de krokusvakantie en voor welke termijn? Bijkomende maatregelen zullen ze normaal gezien niet vragen, al wachten ze uiteraard het advies van de virologen af bij het begin van het overleg. De vakbonden hopen wel op een “stabiel” parcours tot aan de paasvakantie, want de werkdruk in het onderwijs is op dit moment bijzonder hoog door bijvoorbeeld afwisseling van fysieke lessen en afstandsonderwijs. “Het is belangrijk dat zowel leerlingen als leerkrachten weten waar ze aan toe zijn”, klinkt het bij Koen De Backer, ondervoorzitter van de liberale vakbond VSOA Onderwijs.

Verder zullen de vakbonden ook de vaccinatie van leerkrachten opnieuw ter sprake brengen. Maandag riepen de christelijke vakbonden COV en COC al op om leerkrachten naar voren te schuiven in de vaccinatiecampagne, naar aanleiding van de beslissing om interventie-eenheden van de politie prioritair te vaccineren. Ook de socialistische vakbond ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs hebben dezelfde eis en zullen die tijdens het overleg aankaarten.