En hij blijft maar doorgaan: “Gianluigi Buffon (43) gaat nog eens bijtekenen bij Juventus”

Als we de Italiaanse transfergeruchten mogen geloven, dan doet Gianluigi Buffon er nog een jaar bij. De intussen 43-jarige doelman zou dicht bij een contractverlenging staan bij Juventus.

‘Gigi’ maakte al in 2001 de overstap van Parma, waarmee hij de UEFA Cup won, naar de Oude Dame en was lange tijd de duurste doelman ter wereld. Buffon won binnen Italië alles wat er te winnen valt, enkel de Champions League staat (nog) niet op zijn palmares ondanks drie finales (2003, 2015, 2017). Daarom verhuisde hij even naar PSG, maar de Italiaanse recordinternational (die in 2006 het WK won) keerde snel weer huiswaarts.

Buffon is tweede keuze na Wojciech Szczesny, maar krijgt nog steeds zijn minuten. In acht optredens dit seizoen hield hij zelfs vier keer de nul, waaronder in de Champions League tegen FC Barcelona toen hij Lionel Messi enkele keren van een doelpunt hield.

Foto: AFP

“Gigi is fantastisch en hij voelt zich hier thuis”, aldus sportieve baas Fabio Paratici. “We gaan zijn contractsituatie eens rustig bekijken.”

Buffons contract loopt eind dit seizoen af, maar net zoals oude vriend Giorgio Chiellini zou Juventus hem nog een jaar langer aan zich willen binden. Dat melden La Gazzetta dello Sport en La Stampa. Buffon speelde onlangs de 1.100ste officiële wedstrijd uit zijn carrière en bezit sowieso al het record van meeste optredens in de Serie A, dat hij afpakte van Milan-legende Paolo Maldini. Met een nieuw contract zou hij nog een record rijker kunnen zijn, namelijk dat van oudste doelman ooit in Italië én de Champions League. Beiden staan nu nog op naam van Marco Ballotta (Lazio).