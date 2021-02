Triest nieuw hoofdstuk voor Hassane Bandé, ooit de man van 10 miljoen van KV Mechelen

Hassane Bandé verhuist alweer van Ajax naar een andere club. De voormalige ster van KV Mechelen wordt door de Amsterdammers uitgeleend aan een Kroatische ploeg.

Het verhaal van de Burkinees is intussen bekend. Bandé maakte in de zomer van 2018 voor een kleine tien miljoen euro de overstap van KV Mechelen naar Ajax, maar daar liep hij bijna meteen een zware blessure op tijdens een oefenwedstrijden tegen Anderlecht. Omdat hij niet bij het eerste elftal aan speelminuten kon komen, leenden de Amsterdammers hem voor anderhalf jaar uit aan het Zwitserse Thun. Omdat de club degradeerde en Bandé er niet aan de bak kwam, werd de uitleenbeurt vervroegd stopgezet.

Dit seizoen was hij aan de slag bij Jong Ajax, de beloftenploeg die in de Nederlandse tweede klasse speelt. Na enkele invalbeurten kreeg Bandé een rode kaart bij zijn eerste basisplek. Sindsdien speelde de aanvaller niet meer.

LEES OOK. Dan mag hij eindelijk eens starten bij Ajax, loopt het helemaal mis voor Hassane Bandé: direct rood na stevige tackle

Hij geraakte zelfs niet meer in de selectie en dus stuurt Ajax hem nu opnieuw op huurbasis weg. Volgens Voetbal International zet Bandé zijn carrière voort bij NK Istra, momenteel de rode lantaarn in de Kroatische eerste klasse, en dat tot midden 2022. De club zou ook een aankoopoptie bedwongen hebben voor de aanvaller die nog een contract tot 2023 heeft in Amsterdam.

Ironisch genoeg heeft de volledige selectie van NK Istra, een club met een stadion met minder dan 10.000 zitjes, een kleinere marktwaarde (7,75 miljoen) dan de som die Ajax destijds voor Bandé betaalde aan KV Mechelen.