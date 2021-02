Keniaanse topclub stelt Belgische ex-speler van Standard en AA Gent aan als coach

De op een na meest succesvolle club van Kenia AFC Leopards heeft een Belg aangesteld als nieuwe coach. Het gaat om Patrick Aussems, ex-speler van Standard (1981-‘88) en AA Gent (1988-‘89).

Patrick Aussems is een globetrotter. Met zijn nieuwe job in Nairobi is onze landgenoot al aan zijn achttiende opdracht toe, maar nog nooit coachte hij in België. Wel op zijn cv, onder andere het bondscoachschap van Nepal, Benin en Kameroen en clubopdrachten in China, Tanzania en Zuid-Afrika.

CLUB UPDATE



Patrick Aussems has been appointed as the new AFC Leopards Sports Club Head Coachhttps://t.co/b7rwCFGdUd#OursForever #INGWE pic.twitter.com/ySJfcqIZ0R — AFC Leopards (@AFCLeopards) February 9, 2021

Bij AFC Leopards zal zijn ervaring in de meest uiteenlopende omstandigheden ongetwijfeld van pas komen, want Aussems’ voorganger, de Tsjech Tomas Trucha, stapte naar verluidt op omdat clubofficials zich met zijn job bemoeiden. Hij was pas in november 2020 aan de slag gegaan in Nairobi.