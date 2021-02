Dertigtal banen op de tocht bij AB InBev in Jupille

Bij AB InBev in het Luikse Jupille staan een dertigtal banen op de tocht. Daarnaast worden in de brouwerij mogelijk ook 58 tijdelijke contracten niet verlengd. De groep wil de exportvolumes van Stella Artois die in Jupille worden gebrouwen en die voor niet-Europese markten bestemd zijn, geleidelijk aan lokaal gaan brouwen. Dat meldt AB InBev dinsdag. Voor haar beslissing verwijst de directie van AB InBev onder andere naar de recente sociale onrust in de Luikse brouwerij.

“De transitie impliceert dat deze Stella Artois-brouwvolumes in de loop van de tijd zullen afnemen gelijklopend met de productieverschuiving, wat mogelijk tot banenverlies zou kunnen leiden in de brouwerij van Jupille”, aldus de brouwer, die zegt alle mogelijke scenario’s te zullen bekijken. Bij gebrek aan alternatieve brouwvolumes, kan dit leiden “tot maximum 29 ontslagen en de niet-verlenging van 58 tijdelijke contracten” op een totaal van 760 werknemers, luidt het. Het informatie- en consultatieproces met de ondernemingsraad is dinsdagochtend opgestart. Voor de andere Belgische brouwerijen van de groep is er geen impact.

“Gezien de steeds dringendere noodzaak om een continue bevoorrading te verzekeren in alle omstandigheden, wegen meerdere werkonderbrekingen van de lokale brouwerij in Jupille zwaar door in een analyse”, klinkt het in een opmerkelijke passage in de mededeling. De brouwerij van Jupille blijft een belangrijke speler, “zolang ze haar betrouwbaarheid als bevoorradingspartner kan versterken en verbeteren”.

In september werd de brouwerij in Jupille tien dagen lang door een zwaar sociaal conflict geplaagd. Aanleiding was een reeks coronabesmettingen in de logistieke afdeling. De socialistische vakbond vond dat het bedrijf te laat had opgetreden, wat door de bedrijfsleiding . werd ontkend. Daarop ging een deel van het bedrijf in staking. AB InBev zag zich zelfs genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen en dwangsommen op te leggen.

De groep wijst tot slot ook op de milieuvoordelen van de transitie. De verschuiving komt neer op “een vermindering van minstens 7.074 ton CO2 per jaar, wat overeenkomt met meer dan 2.000 personenauto’s die elk jaar van de weg worden gehaald”, besluit AB InBev.