Arabische ruimtesonde in baan rond Mars

De Arabische Marssonde al-Amal (“Hoop”) is dinsdag in een baan rond de rode planeet gekomen.

Gelanceerd in juli met een Japanse draagraket, floepten om 16.30 uur Belgische tijd zes stuuraketjes aan om de snelheid van het onbemande ruimtetuig van 121.000 km per uur naar zowat 18.000 km/u te verminderen. Zo kreeg de zwaartekracht van Mars greep op de sonde van de Verenigde Arabische Emiraten, zodat ze in een preliminaire baan rondom Mars kwam. De ontbranding duurde 27 minuten, maar het was nog meer dan elf minuten nagelbijten eer er bevestiging van het succesvolle manoeuvre kwam.

De Emiraten zijn nog maar de vijfde “natie” die in het huzarenstukje slaagt. De voorgangers waren de VS, de Sovjet-Unie, het Europese Ruimtevaartbureau ESA en India. Zowat de helft van alle Marsmissies is mislukt.

Al-Amal heeft ook een robotjeep bij, maar die zal pas in mei proberen te landen.