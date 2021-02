Festivals wachten beslissing overheid in spanning af: “We bereiden ons in alle stilte voor”

De voorbereidingen op de zomerfestivals zijn volop aan de gang, ook al is het onzeker of de edities dit jaar zullen kunnen plaatsvinden door de coronacrisis. Vlaams minster van Cultuur Jan Jambon (N-VA) belooft daarover uiterlijk midden maart uitsluitsel. “We kijken met vertrouwen vooruit en zijn positief gestemd”, klinkt het bij Pukkelpop en Rock Werchter.

Rock Werchter-organisator Herman Schueremans zei dinsdag in een panelgesprek over de Belgische muziekindustrie dat ze “op dit moment nog altijd uitgaan van een festival op volle capaciteit deze zomer”. Toch is hij voorzichtig over de slaagkansen, zeker nu blijkt dat niet alle kwetsbare groepen al voor de zomer gevaccineerd zullen zijn. Schueremans liet ook verstaan de editie eventueel twee maanden te willen opschuiven, waardoor het festival nog na Pukkelpop zou vallen. Rock Werchter staat normaal gepland van 1 tot 4 juli.

Woordvoerster Nele Bigaré is dinsdag heel wat voorzichtiger en wil niet veel kwijt over de uitspraken van Schueremans. Zij verwijst naar de beslissing van de overheid, die normaal uiterlijk midden maart volgt. “Er is veel overleg en er wordt volop vergaderd”, klinkt het. “We kijken met vertrouwen vooruit.”

Tomorrowland: “Gezondheid nog steeds topprioriteit”

Ook bij Tomorrowland, dat dit jaar normaal gezien twee weekends plaatsvindt (16 tot 18 juli en 23 tot 25 juli), bereiden ze zich volop voor, al blijft het nog in spanning afwachten. “Tijdens deze voorbereidingen worden de instructies van de overheid nauwgezet opgevolgd. Het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van onze bezoekers, partners, buren, artiesten en ons team zijn nog steeds onze topprioriteit”, aldus de organisatie.

Pukkelpop: “Bereiden ons in alle stilte voor”

Pukkelpop, traditioneel het laatste grote zomerfestival, heeft er vertrouwen in dat de editie van 2021 (19-22 augustus) zal kunnen plaatsvinden. “We bereiden ons in alle stilte voor en wachten midden maart af”, aldus woordvoerder Frederik Luyten. “Als de planning van vaccinatie kan worden aangehouden, is er misschien al heel wat mogelijk deze zomer, in welke vorm dan ook. Maar het is nog voorbarig om hier grote uitspraken over te doen of om te praten over mogelijke verschuivingen.”