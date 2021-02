Real Sociedad ontvangt Manchester United in Europa League in… het stadion van Juventus

Real Sociedad wijkt voor zijn thuiswedstrijd tegen Manchester United in de zestiende finales van de Europa League uit naar het stadion van Juventus in Turijn. Dat maakten de clubs dinsdag bekend.

Real Sociedad, de ploeg van Adnan Januzaj, speelt zijn thuismatchen normaal in de Reale Arena in San Sebastian. De Basken moesten evenwel op zoek naar een neutraal terrein vanwege de reisbeperkingen opgelegd door de Spaanse regering in de strijd tegen het coronavirus. Daardoor kon de selectie van Manchester United niet naar het Baskenland afreizen.

Het duel in Turijn wordt gespeeld op donderdag 18 februari. Een week later volgt de return op Old Trafford. Beide matchen worden achter gesloten deuren afgewerkt.