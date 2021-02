AA Gent blijft zich verzetten tegen “scheidsrechterlijke vergissingen” en knutselt zelf een video in elkaar

In een communiqué zei AA Gent maandag “verwonderd te zijn over twee scheidsrechterlijke vergissingen die een directe impact hadden op het resultaat van de wedstrijd van 7 februari 2021 tegen KAS Eupen. Zij deelt het ongenoegen van haar supporters hieromtrent.” Na het antwoord van het Referee Department kwamen de Buffalo’s met een nieuw verweer.

In een videoboodschap gaf Frank De Bleeckere meer uitleg over de fase waarbij de 3-2 van Tissoudali werd afgekeurd. De lijnrechter gaf buitenspel aan. AA Gent rekende op de VAR om het doelpunt alsnog goed te keuren, maar dat gebeurde niet. De videoref kon door een technisch probleem, ook na meerdere pogingen, geen buitenspellijn trekken.

“De technologie voor de ‘Offside Line’ was niet bruikbaar omdat de software onduidelijke en onvolledige lijnen toonde”, klinkt het. “Omdat er geen duidelijk bewijs was dat de assistent-scheidsrechter een “clear and obvious mistake” had gemaakt, bevestigde de VAR de genomen beslissing op het terrein, namelijk buitenspel.” Of dat de juiste beslissing was, laat De Bleeckere in het midden.

Maar met die uitleg nam Gent geen genoegen. “KAA Gent nam kennis van volgende verklaring van het Referee Department omtrent het afgekeurde doelpunt van Tarik Tissoudali: In minuut 78 wordt een doelpunt van KAA Gent afgekeurd voor buitenspel. De assistent-scheidsrechter wacht met zijn vlagsignaal tot na het scoren van het doelpunt, zoals het VAR-protocol het vraagt. Dit strookt niet met de werkelijkheid”, waarna een video volgde...