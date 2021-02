Alweer slecht nieuws voor ziekenhuispersoneel: “We dreigen over onze eigen nestels te vallen”

De vaccinatietrein moet nog maar eens versnelling lager schakelen. Terwijl 45 ziekenhuizen deze week hun personeel al niet kunnen inenten met het Moderna-vaccin, ziet het ernaar uit dat dat ook volgende week nog niet het geval zal zijn. De levering van het Amerikaanse farmabedrijf is voor deze maand hoogst onzeker, liet Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke dinsdag in het Vlaams Parlement weten.

Het Limburgse Beringen krijgt maandag de primeur. Daar wordt de eerste prik gezet in een vaccinatiecentrum. De andere 94 centra in Vlaanderen zullen de dagen en weken nadien voorzichtig opstarten. In afwachting van de grote vaccinatiecampagne beginnen ze met de inenting van de eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen en thuisverplegers.

Tot zover het goede nieuws. Want Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) moest dinsdag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement nog maar eens slecht nieuws meedelen. De leveringen van Moderna zijn voor heel de maand februari hoogst onzeker. En dat is vooral slecht nieuws voor de 45 ziekenhuizen waar het personeel met dat vaccin zou worden ingeënt. De 13 hub-ziekenhuizen die de vaccins verdelen, kunnen hun personeel vaccineren met Pfizer-BioNTech en konden daar zelfs al een tweede prik zetten, maar de andere ziekenhuizen blijven dus met lege handen achter, zeker ook al volgende week.

Met twee woorden spreken

De ziekenhuizen overleggen nu met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid over de kwestie. Mogelijk krijgen ze een deel van de AstraZeneca-vaccins die niet zoals voorzien worden ingezet voor de 55-plussers omdat nog niet duidelijk is of het vaccin voor die groep wel voldoende werkt. Maar: indien dat gebeurt, zal de vaccinatie van het eerstelijnszorgpersoneel dan weer vertraging oplopen. Uitsluitsel volgt donderdagavond, wanneer de vaccinaties voor de week nadien altijd worden afgeklopt. En overigens: ook de leveringen van AstraZeneca zijn niet helemaal zeker. Er zijn enkel nog maar 27.700 vaccins bevestigd. Voor de 227.900 resterende dosissen voor deze maand is dat nog niet het geval.

Minister Beke verklaarde in de commissie de frustratie in de ziekenhuizen te begrijpen. “Maar het is allemaal geen wetenschap en de leveringen zijn nu eenmaal niet zeker. We moeten voortdurend met twee woorden spreken, of we dreigen over onze eigen nestels te vallen”, klonk het.