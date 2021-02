Man die toptransfer van Nainggolan regelde, is niet mals: “Radja is een leugenaar”

Het is tot nu toe niet het seizoen van Radja Nainggolan. Bij Inter opnieuw naar de exit verwezen en bij Cagliari nog niet in topvorm. En dan vond Walter Sabatini het nog eens nodig om uit te pakken met enkele kritische uitspraken over ‘Il Ninja’.

Nainggolan wordt tot de zomer opnieuw uitgeleend aan Cagliari, maar kon daar in tegenstelling tot bij zijn eerste huurperiode op Sardinië nog niet imponeren. In zes optredens kon de excentrieke middenvelder nog geen enkele goal maken of assist geven, terwijl zijn ploeg amper één puntje pakte.

Dan was Nainggolan met AS Roma veel succesvoller. Met dank aan Walter Sabatini, die onze landgenoot ooit overkocht van Cagliari. Maar zeven jaar later is de liefde al lang voorbij.

Foto: BELGAIMAGE

“Nainggolan is geen goeie kerel”, aldus de huidige sportieve baas van Bologna. “Hij wilde mij nooit erkennen als een deel van zijn geluk. Ik ben enorm gehecht aan hem. Ik heb hem ooit zelfs geknuffeld terwijl hij onder het zweet zat. Iets dat ik nooit zou doen, zelfs niet met m’n eigen zoon. Maar hij is nog altijd geen goeie kerel.”

De Italiaan legde dat ook uit met een voorbeeld. “Ik belde hem constant op wanneer hij in Rome was. Hij zweerde altijd opnieuw dat hij thuis was, maar dat was nooit waar. Hij is een leugenaar. Hij was altijd wel ergens. Het is verschrikkelijk voor een profvoetballer om dronken betrapt te worden buiten een nachtclub. Gelukkig hield ik altijd van hem op sportief niveau. Zijn tackles waren geweldig om naar te kijken. Toen hij hier in januari aankwam, dacht ik de beste deal van mijn carrière te hebben gemaakt.”

Nainggolan werd eerst voor 3 miljoen gehuurd van Cagliari en daarna voor een extra 15 miljoen bekocht. ‘Il Ninja’ speelde uiteindelijk 4,5 seizoenen en 203 wedstrijden voor de Giallorossi.