LIVE. Tweede afzettingsproces tegen Donald Trump begonnen: akkoord over spelregels bereikt

In de Amerikaanse Senaat is dinsdag het tweede impeachment-proces tegen voormalig president Donald Trump begonnen. U kunt de debatten volgen in de video bovenaan dit artikel.

Formeel was het proces al begonnen met de overhandiging van de akte van beschuldiging door het Huis van Afgevaardigden aan de Senaat, maar de debatten (in eerste instantie rond procedures) vonden dinsdag pas plaats. Het Huis van Afgevaardigden beschuldigt Trump van het “aanzetten tot opstand” bij de bestorming van het Capitool op 6 januari. De Democraten hebben aangekondigd met “nooit gezien” bewijsmateriaal te zullen uitpakken.

De verdediging zal in eerste instantie aanvoeren dat het proces ongrondwettelijk is, omdat Trump al president af is. Daarover wordt naar verwachting dinsdagavond gestemd. Een gewone meerderheid is daarbij voldoende, de Democraten kunnen dat argument met hun 50+1 senatoren dus eenvoudig wegstemmen.

De kans dat Trump straks (naar verwachting eind deze week) veroordeeld wordt, lijkt echter klein: daarvoor is een tweederdemeerheid van de 100 senatoren nodig, en slechts een handvol van de 50 Republikeinse senatoren lijkt bereid een veroordeling zelfs maar te overwegen.

Het proces vormt wel een trieste primeur: Trump is de eerste president tegen wie twee impeachment-procedurs werden opgestart, en dan nog tijdens één ambtstermijn. In februari vorig jaar sprak de Senaat hem al eens vrij, nadat hij beschuldigd werd van machtsmisbruik en obstructie van het Congres in de Oekraïne-affaire.

Het proces vindt plaats onder strenge veiligheidsmaatregelen. Rond het Capitool zijn veel soldaten en politieagenten op de been.