Nabestaanden slachtoffer ‘kruisboogmoord’: “Bjorn leefde graag. Hij was klaar om een gezin te stichten”

De ouders van Bjorn De Vrieze zagen hun zoon lachend de slagerij buiten stappen. “Tot morgen, papa”, zei hij aan zijn vader. Hij lachte nog eens naar zijn moeder. Zeven minuten later werd hij thuis doodgeschoten door Jordy Vande Sompele, die hem opwachtte met zijn kruisboog. De getuigenissen van de nabestaanden brachten de assisenzaal aan het huilen én lachen. “Bjorn leefde graag. Hij werkte hard, was gul, maar vooral ook klaar om een gezin te stichten.”

Of Bjorn geluk had in de liefde, wilde voorzitter Mathieu De Loof van de grootmoeder van Bjorn De Vrieze (28) weten. “Neen!”, antwoordde oma Anaïse (83) vlakaf. “Van de laatste heb ik het niet geweten ...