Lichaam van verdronken Brusselse brandweerman teruggevonden in Ourthe

Brussel -

In het Luxemburgse Hotton is dinsdag het levenloze lichaam van Corentin Polsenaere teruggevonden in de rivier de Ourthe. Dat meldt het Luxemburgse parket. De 34-jarige man was zaterdagnacht als vermist opgegeven nadat hij door het rivierwater werd meegesleurd. De man werkte als brandweerman bij de Brusselse brandweer.