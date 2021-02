Vakbonden en werkgevers gaan toch nog rondje onderhandelen over lonen

Bonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, komen woensdag opnieuw bijeen om te onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector. De kans op een doorbraak lijkt klein.

Het sociaal overleg belandde na de opstart al snel naast de sporen. De vakbonden oordeelden dat een loonmarge van 0,4 procent - zoals voorzien door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) - bovenop de index een “aalmoes” is. Ze stelden dat onderhandelen dan ook zinloos is, en stuurden een brief in die zin naar minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

De vakbonden willen vooral dat de loonnorm indicatief wordt. Dan kunnen de lonen sterker stijgen in goed presterende sectoren. Ze kijken daarvoor richting de regering om de loonwet aan te passen, zodat de loonnorm minder strikt wordt. De werkgevers schermen met de concurrentiekracht van de bedrijven en de moeilijke situatie waar de coronacrisis veel bedrijven toe heeft geleid.

Maar na contact tussen de minister en de sociale partners stuurde Dermagne de vakbonden en de werkgevers opnieuw naar de onderhandelingstafel. Het is ook politiek een gevoelig dossier, dus de regering wil dat de sociale partners zelf proberen tot een akkoord komen. Maar de kans lijkt klein dat er een doorbraak zit aan te komen.