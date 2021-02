Weg met de kou! Welkom kou! Of hoe deze stevige winterprik zowel een vloek als een zegen kan zijn

De ene zijn brood is de andere zijn dood. Met deze harde vrieskou is het niet anders. Terwijl onze inheemse bomen en planten in hun nopjes zijn bij dit weer, moet er extra verwarming aangesleurd worden om hun tropische vrienden van de vriesdood te redden. En ook de landbouw wrijft in de handen, maar je eigen droge handen doen dat duidelijk niet. Of hoe deze inval van koning winter zowel een vloek als een zegen kan zijn.