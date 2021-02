Nieuwe eindtermen meteen aangevochten door katholiek onderwijs

Cruciale dag voor ons onderwijs vandaag (woensdag). Het Vlaams Parlement keurt de eindtermen voor de tweede en derde graad van het middelbaar definitief goed. Een dag later zal het katholiek onderwijs beslissen om die aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof.

Via de eindtermen legt de Vlaamse overheid vast wat scholieren moeten kennen op school. Op zich was het al een huzarenstukje om die op papier te zetten, maar het eindresultaat is nu het voorwerp geworden van een politieke strijd tussen de katholieke koepel en de Vlaamse regering. Die laatste wilde meer ambitieuze eindtermen als antwoord op de dalende onderwijskwaliteit. Volgens het katholiek onderwijs is het resultaat net veel te uitgebreid. Zo zou er geen ruimte meer zijn om eigen accenten te leggen.

De raad van bestuur van de katholieke koepel zal zich officieel pas donderdag uitspreken, maar het zou vreemd zijn mocht die iets anders beslissen dan de eindtermen aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof. Topman Lieven Boeve dreigt daar nu al enkele maanden mee en sindsdien is er weinig aan de inhoud veranderd.

Nog los daarvan geven veel schooldirecteurs aan dat het bijzonder krap wordt om de eindtermen toe te passen in de klas. Die moeten ingaan op 1 september, terwijl scholen daar amper op zijn voorbereid. Het katholiek onderwijs wil daarom sowieso een overgangsjaar. Wat dat precies moet inhouden, is nog niet helemaal duidelijk.