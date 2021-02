Woedende ouders klagen na wanhoopsdaad van zoon beleggingsapp aan voor misleidende communicatie

Voor hij van beleggingsapp Robinhood te horen kreeg dat hij honderdduizenden dollars aan schulden had, was er geen enkele reden voor Alexander E. Kearns om moedwillig een einde aan zijn leven te maken. Zijn ouders dienen een klacht in tegen de beleggingsapp, die Alexander volgens hen de dood injoeg met misleidende communicatie door hem te doen denken dat hij met torenhoge schulden kampte.