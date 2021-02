Ze haalden er weinig voordeel uit, maar Karlsruhe SC pakte deze week uit met een nieuwe cornervariant. Bijna alle spelers op de rand van de zestien en dan in chaos richting doel lopen. “Dit is nog eens een variant, die heb ik nog niet eerder gezien”, aldus de commentator van dienst. Maar de Duitse tweedeklasser was er niets mee want het bleef bij 0-0 tegen Regensburg.