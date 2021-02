Holocaust-experten voor de rechter omdat ze verwijzen naar mogelijke collaboratie, “en dat schaadt de reputatie van Polen”

Historici in de hele wereld kijken met argusogen naar een rechtszaak in Polen. Daar staan twee Holocaust-experten terecht omdat ze in een onderzoek verwijzen naar de rol van een burgemeester bij het verklikken van 22 Joden in 1943. De klacht is gelinkt aan regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), die als visie heeft dat er tijdens WO II onder de Polen alleen helden en slachtoffers waren.