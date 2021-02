Verpleger (61) krijgt vijf jaar probatieuitstel voor moord op vriendin die wilde sterven

Brussel / Schaarbeek - Het Brusselse hof van assisen heeft dinsdag een 61-jarige verpleger, die schuldig was bevonden aan moord, veroordeeld tot vijf jaar met probatieuitstel. Hij injecteerde in juni 2016 in Schaarbeek een dodelijke dosis morfine bij zijn vriendin, die hem had gevraagd haar te helpen om te sterven.

De politie en de hulpdiensten betraden op 21 juni 2016 het appartement van de beschuldigde in Schaarbeek. De man, P. T., werd in ademnood op zijn bed aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht. Naast hem lag een vrouw die geen teken van leven gaf. De vrouw werd geïdentificeerd als de 48-jarige S.E. Uit de lijkschouwing bleek dat ze was overleden als gevolg van een dodelijke dosis morfine, een krachtige pijnstiller.

Zodra hij door de politie kon verhoord worden, legde P. T., een verpleger palliatieve zorgen, uit dat de vrouw hem had gevraagd haar te helpen sterven en dat hij had beslist samen met haar uit het leven te stappen. De speurders vonden een afscheidsbrief opgesteld door het slachtoffer. Daarin schreef ze dat ze de beslissing had genomen om te sterven, omdat ze geen oplossingen zag na jaren van psychisch lijden.

Volgens de rechter is euthanasie voorbehouden aan een strikt legaal kader. Buiten dat kader is euthanasie niet toegelaten, “ook niet uit liefde, ook niet als wordt aangedrongen”.

