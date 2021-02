Huurling van Club is matchwinnaar, maar VAR is kop van jut in Nederland na “schandalige” trap na 40 (!) seconden

“Er is een VAR in de kwartfinale, waren we blij om”, lachten de analisten groen in de studio van de bekerwedstrijd tussen Excelsior en Vitesse bij het bekijken van een schandalige tackle van verdediger Brandon Ormonde-Ottewill op Oussama Tannane.

De Brit raakte de Marokkaanse spelverdelder van Vitesse vol op zijn enkel. Maar er volgde geen overtreding en dus geen kaart. De VAR van dienst bleef namelijk muisstil.

“Die was even koffie halen”, klonk het in de studio van ESPN NL. “Schandalige overtreding, écht schandalig. De argumentatie van zo’n VAR snap ik niet en wij hebben dan gevoetbald. Hij gaat ook helemaal niet voor de bal, want dan glijd je voorlangs om de bal te kunnen blokken. Roep de scheidsrechter dan even? Als die dit ziet, dan trekt hij toch rood. De VAR vindt blijkbaar dat dit niets is? Dit is toch niet normaal? Moet je kijken wat een tackle dit is, na 40 seconden dan nog.”

❌ Al in de eerste minuut van de wedstrijd ontsnapte Excelsior aan een rode kaart na deze harde overtreding op Tannane.



"De VAR was even koffie halen" pic.twitter.com/IaCQtKI3x1 — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2021

Vitesse plaatste zich uiteindelijk voor de halve finales van de Nederlandse beker. Met dank aan een doelpunt in de 91ste minuut van niemand minder dan Loïs Openda, die gehuurd wordt van Club Brugge. Bij Excelsior stonden met Hervé Matthys en Siebe Horemans twee Belgen aan de aftrap.

Afgelopen!



In de blessuretijd slaat Loïs Openda alsnog toe en mag Vitesse zich halve finalist noemen!



#️⃣ #excvit pic.twitter.com/z934harLwH — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2021

Voor de bijna 21-jarige Openda was het toch al zijn achtste doelpunt van het seizoen. Onze landgenoot gaf ook al vijf assists voor de club uit Arnhem.