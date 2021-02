Volledige proces van Kristel Appelt moet opnieuw door spiekbriefje van voorzitster bij de jury: maar wat deed dat briefje daar?

Het héle assisenproces waarin ‘femme fatale’ Kristel Appelt (27) in Leuven terechtstond, moet opnieuw worden gevoerd. Er moeten weer twaalf juryleden worden geloot, en alle 55 getuigen moeten opnieuw opdraven. En dat omdat op de allerlaatste dag een ‘spiekbriefje’ van voorzitter Veerle Aelbrecht bij de jury belandde. “Dat is beïnvloeding”, vonden de advocaten, en de voorzitter trok zich terug. Maar wat deed dat briefje daar?

Het gebeurde helemaal op het einde van de zitting op dinsdagochtend, nadat voorzitter Aelbrecht de debatten al had afgesloten. Kristel Appelt had het laatste woord gekregen, en ze had verteld dat ze spijt ...