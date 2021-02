Het is zover: Anderlecht ontbindt het contract van Anthony Vanden Borre

Anthony Vanden Borre (33) stuurt nu al een maand zijn kat naar Anderlecht. Nochtans had de ex-Rode Duivel beloofd om zich weer te melden, maar hij blijft onwettig afwezig. Daarom start paars-wit de juridische procedure op om het minimumcontract dat VdB nog had bij RSCA tot juni op een legale manier te ontbinden.

Het feit dat Vanden Borre twee weken geleden nog een interview gaf waarin hij Anderlecht verweet oneerlijk te zijn geweest, helpt zijn dossier niet. Eens wettelijk alles geregeld is, eindigt dus de carrière van Anthony Vanden Borre. Hij wordt ook geen begeleider bij de U21 en focust zich nu op zijn voetbalacademie in Dubai. Het is eigenlijk een bisnummer, want reeds in juni gingen er in het Astridpark stemmen op om niet door te gaan met Vanden Borre.

LEES OOK. Anthony Vanden Borre kondigt afscheid aan bij Anderlecht: “Ze zijn niet eerlijk tegen mij geweest”

Paars-wit blijft wel werken aan de toekomst, want vijf beloften werden overgeheveld naar de A-kern. Het gaat om spelverdeler Theo Leoni (20), centrale middenvelders Nils De Wilde (18) en Alonzo Engwanda (18), verdediger Zeno Debast (17) en rechterflank Nayel Mehssatou (18)