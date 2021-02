Thorgan Hazard opnieuw fit, net op tijd voor de Champions League

Goed nieuws voor Thorgan Hazard en Borussia Dortmund. De 27-jarige Rode Duivel heeft in Duitsland de groepstrainingen hervat na zes weken inactiviteit.

Hazard liep op 22 december in de Duitse beker tegen Braunschweig een spierblessure op. Hij stond toen amper zeven minuten op het veld en was maar pas hersteld van een verrekking in zijn dijbeen. Gisteren hervatte hij de groepstrainingen. Zaterdag speelt Dortmund tegen Hoffenheim. Die wedstrijd komt wellicht nog te vroeg, al kan het best zijn dat de Rode Duivel al in de selectie zal zitten.

Het lijkt erop dat Hazard vooral net op tijd fit is voor de volgende ronde van de Champions League. Volgende week woensdag staat de wedstrijd in Sevilla op het programma.