Reconstructie van een bewogen week, hoe Club Brugge de bekerfinale verloor: twee virussen, en toen kwam Antwerp

Een half jaar na de verloren bekerfinale staat Club Brugge opnieuw tegenover Antwerp in de Croky Cup. Bij Club wil niemand weten van revanche. In de aanloop naar de eindstrijd in 2020 had Club niet af te rekenen met één, maar met twee virussen. Reconstructie van een week die iedereen bij blauw-zwart het liefst wil vergeten.