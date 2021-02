Anderlecht-coach Vincent Kompany gaat eindelijk trainersdiploma halen (maar cursus zal pas in juni 2022 afgerond zijn)

Bijna twee jaar na zijn komst naar Anderlecht, eerst als speler-coach en nu al een half jaar als fulltime-trainer, gaat Vincent Kompany eindelijk aan zijn trainerscursus beginnen. Eind maart is het begin voorzien, het einde pas in juni 2022. Alleen corona kan nog roet in het eten gooien.

Het zorgde vorig seizoen nog voor problemen bij Anderlecht bij het halen van de licentie. Zonder diploma van de trainerscursus Pro License mag je namelijk niet op de bank zitten als hoofdtrainer van een profclub. Paars-wit diende kunstgrepen uit te halen door eerst de Engelsman Simon Davies en daarna Frank Vercauteren, beiden wel gediplomeerd, als hoofdtrainers naar voren te schuiven om aan de licentievoorwaarden te voldoen. Anderlecht haalde zijn licentie toch, hoewel duidelijk was dat Kompany wel degelijk de hoofdtrainer was. De 34-jarige ex-Rode Duivel werd half augustus ook in naam officieel hoofdtrainer van paars-wit en haastte zich in te schrijven voor de trainerscursus Pro License van de voetbalbond. Op die manier zouden de licentieperikelen zich niet meer manifesteren. In afwachting golden de Pro License-diploma’s van de assistenten Nicolas Frutos (intussen vertrokken) en Jonas De Roeck.

Geselecteerd

Het was nog even afwachten of Kompany uit de 55 kandidaten voor slechts 20 plaatsen in de cursus zou worden gekozen. Dit is intussen gebeurd, en zo kan Kompany eindelijk aan de trainersopleiding beginnen. “We hebben veel kandidaten en de selectie is moeilijk”, aldus Kris Van Der Haegen, hoofd trainersopleiding van de KBVB. “We gaven er de voorkeur aan om trainers die op het hoogste niveau actief zijn als eersten te selecteren. Daar is Vincent Kompany als trainer van Anderlecht uiteraard bij.”

Ook Mbaye Leye (hoofdtrainer Standard), Carl Hoefkens (assistent bij Club Brugge) en Timmy Simons en Davy de Fauw (beiden assistent bij Zulte Waregem) werden op die manier weerhouden. De andere uitverkorenen moet de jury nog kiezen. De cursus vindt om de twee jaar plaats. Omwille van het hoge aantal kandidaten wil men dat naar een jaarlijkse opleiding brengen. Er stelden zich ook meer dan twintig Fransen en tien Nederlanders kandidaat, maar die werden sowieso afgewezen.

Als corona het toelaat, start Kompany de cursus eind maart en kan hij die in juni 2022 afronden.