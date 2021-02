Geslepen Juventus knikkert onzichtbare Romelu Lukaku en Inter uit de beker

Juventus heeft zich voor de zesde keer in zeven jaar geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. Inter bleef in Turijn steken op 0-0 nadat het thuis met 1-2 verloor.

Romelu Lukaku beleefde een zeer moeilijk avond in het Allianz Stadium. Onze landgenoot knokte een hele wedstrijd lang tegen de enige verdediger die hem fysiek aankan, namelijk Matthijs de Ligt. In het slot gooide Juve-coach Andrea Pirlo ook nog eens oude rot Giorgio Chiellini in de strijd.

‘Big Rom’ kreeg slechts één kansje, toen hij voor rust een scherp aangesneden vrije trap van Christian Eriksen net niet in doel kreeg. Op zich had de eeuwige Gianluigi Buffon niet echt veel te doen in doel bij de Oude Dame. Zijn verdediging stond een hele wedstrijd lang stevig en als Inter toch gevaarlijk werd, dan gooide er iemand zich wel met zijn hele hebben en houden voor. Vooral de Turkse ‘muur’ Merih Demiral onderscheidde zich op dat vlak.

Foto: AP

Inter-keeper Samir Handanovic moest wel enkele keren ingrijpen. De Sloveen hield Cristiano Ronaldo tot tweemaal toe van een gemaakt doelpunt, tot grote frustratie van de Portugees. Maar die troostte zich dus met een plek in de finale van de Coppa Italia, een competitie die Juve al dertien keer won. In de eindstrijd wacht hen een duel met Napoli of Atalanta.

De Nerazzurri kunnen zich nu helemaal richting op de titelstrijd want Inter werd ook Europees uitgeschakeld. Lukaku en co staan momenteel tweede in de Serie A, op twee punten van leider Milan. Juventus is derde maar verloor in 2021 nog maar één keer. Van Inter.